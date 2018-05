Ντα Σίλβα: «Δυστυχώς…»

Queria agradecer a todos pelas mensagens, foi um grande ano, infelizmente no final não conseguimos nossos objetivos. Tenho muito orgulho por vestir essa camisa, de trabalhar com cada um desse clube. Queria agradecer também a equipe da @am10sports pelo carinho e dedicação durante o ano todo. Próxima temporada voltaremos mais fortes que nunca. #weareapollon #apollonfc #limassol #cyprus🇨🇾 #am10sports⚽⚽⚽⚽🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇨🇾🇨🇾🇨🇾🇧🇪🇧🇪🇧🇪

A post shared by Alex Da Silva (@alexdasilva04) on May 21, 2018 at 2:14am PDT