Η ευχή του Απόλλωνα στον Ερυθρό Αστέρα

Απόλλωνας και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν την Πέμπτη σε φιλικό παιχνίδι και το κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εξαιρετικό.

Μάλιστα, οι κυανόλευκοι ευχήθηκαν μέσω twıtter στον Ερυθρό Αστέρα να εκπληρώσει όλους τους στόχους που έθεσε, μήνυμα που ήταν γραμμένο στα σέρβικα.

Crvena zvezda beat @APOLLONOFFICIAL 1-0 in a friendly played in Austria. The red-and-whites controlled the play for most of the match. The decisive goal was scored ten minutes from time when Sardinero put the ball in his own net. Το καλύτερο της τύχης σε αυτή τη νέα σεζόν! #fkcz pic.twitter.com/IFHAZcK5AK

