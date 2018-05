Έκανε το «back to back» ο Σωφρόνης

Απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το έπαθλο του Winmasters Coach of the Year – Τιμήθηκαν επίσης Κύπριοι προπονητές που ξεχώρισαν στο Πρωτάθλημα Cyta και στις άλλες κατηγορίες...

Μπορεί την Τετάρτη (16/05) να διεκδικεί το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Coca Cola, ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο ο Σωφρόνης Αυγουστή έκανε ήδη το «back to back» αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά απέσπασε το έπαθλο του Winmasters Coach of the Year, στις Ετήσιες Βραβεύσεις του Συνδέσμου Προπονητών.

Ο 41χρονος τεχνικός πήρε το συγκεκριμένο έπαθλο αφού τρεις φορές μέσα στη σεζόν 2017/18 απέσπασε τον τίτλο του Winmasters Coach of the Month – περισσότερες από κάθε άλλον συνάδελφό του. Το έπαθλο του Winmasters Coach of the Month κέρδισαν από μια φορά φέτος οι Λέβι, Ιδιάκεθ, Δώνης, Πουρσαϊτίδης και Μπαλταζάρ.

Το Σωφρόνη Αυγουστή βράβευσε ο Ανδρέας Μιχαηλίδης ο οποίος του ευχήθηκε να κατακτήσει το Κύπελλο «για το οποίο διψά η Λεμεσός», όπως είπε. Ο κ. Αυγουστή συνεχάρη όλους τους Κύπριους προπονητές που βραβεύτηκαν και ιδιαίτερα όσους δούλεψαν στην Α’ Κατηγορία και ευχήθηκε την επόμενη σεζόν ακόμα περισσότεροι Κύπριοι προπονητές να πάρουν ευκαιρίες, επισημαίνοντας ότι «ευκαιρίες δεν υπάρχουν πολλές και δεν υπάρχει πολυτέλεια να αφήνουμε ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες».

Τιμητικές Βραβεύσεις

Στις Ετήσιες Βραβεύσεις, τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση των Κύπριων προπονητών, ο Σύνδεσμος Προπονητών βράβευσε επίσης τους Λούκα Χατζηλούκα, Σάββα Πουρσαϊτίδη, Σάββα Δαμιανού, Χρύση Μιχαήλ και Κώστα Καϊάφα, καθώς κάθισαν στον πάγκο σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες του Πρωταθλήματος Cyta.

Βραβεύτηκαν επίσης ο Πανίκος Κοσμά (νταμπλ στη Γ’ Κατηγορία) και οι Άγγελος Ευθυμίου και Μιχάλης Ιωάννου, για την άνοδο στη Β’ Κατηγορία, όπως οι Μάριος Παναγιώτου, Σάββας Χρίστου και Αντρέας Χατζημιτσής, για την άνοδο στη Γ’ Κατηγορία. Από το πρωτάθλημα Φούτσαλ βραβεύτηκαν οι Γιώργος Πλατύς και Κώστας Πολυβίου και από το Γυναικείο ποδόσφαιρο οι Αλέξης Χριστοδούλου και Ανδρέας Προκοπίου.

Για το ήθος και τη συνολική προσφορά στο ποδόσφαιρο τιμήθηκε ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ενώ για τις διακρίσεις τους εκτός Κύπρου βραβεύτηκαν οι Νίκος Κωνσταντινίδης και Στιβ Κωνσταντινίδης. Τιμής ένεκεν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της προπονητικής ποδοσφαίρου στην Κύπρο τιμήθηκαν οι Αντώνης Κλέφτης, Νίκος Καρατζιάς, Γιάγκος Γιαγκουδάκης, Σάββας Στυλιανού και Μιχάλης Χατζηπιερής.

Μεταθανάτια τιμήθηκαν οι αείμνηστοι Κωστάκης Κουτσοκούμνης και Ντούσαν Μιτόσεβιτς.

Πριν τις Ετήσιες Βραβεύσεις έγινε Τακτική Ανάλυση από τον Αθανάσιο Τερζή, ο οποίος σε μια κατάμεστη αίθουσα ανέλυσε την αμυντική τακτική της Atletico Madrid του Diego Simeone και την επιθετική ανάπτυξη της FC Barcelona του Pep Guardiola. Όλα τα έσοδα από το αντίτιμο εισόδου των €10 διατέθηκαν για ενίσχυση του Εθελοντικού – Φιλανθρωπικού Οργανισμού των ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή».