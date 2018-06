Αινιγματική ανάρτηση από τον Ζάντερ

Ως γνωστό ο Ζάντερ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Σωφρόνη Αυγουστή μετά που ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός Απόλλωνα με τον ίδιο να προχωρά σε μια αινιγματική ανάρτηση στο instagram.

Η ανάρτηση του:

«Sometimes they’ll want to frustrate you, your dreams. More when you put your hope in the hands of what is fair. All that for man is impossible, for God becomes possible and with reason I only have to thank god for everything».

«Μερικές φορές θα θέλουν να σε απογοητεύσουν, τα όνειρά σας. Περισσότερο όταν εναποθέτεις τις ελπίδες σου σε κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Είναι αδύνατα για τον άνθρωπο επειδή ο Θεός τα κάνει δυνατά θέλω να ευχαριστήσω μόνο τον Θεό για όλα».