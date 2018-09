Βινίσιους: «Υπάρχει ένα αίσθημα θλίψης, το καθήκον μου ολοκληρώθηκε»

View this post on Instagram

Chegou ao fim 5 anos de sucesso nesse grande time que é o Apoel, onde consegui coisas que jamais imaginava nem no meus melhores sonhos. Não falo só dos 5 campeonatos cipriotas, 2 taças do Chipre, 2 fases de grupos ( Liga dos campeões), 3 fases de grupos (Liga Europa), 1 super taça do Chipre mas ganhei muitos amigos que foi o mais importante para mim. Queria dizer um muito obrigado a todas as pessoas que durante esses 5 anos passaram pelo apoel e que eu tive o prazer de conhecer…Diretores, treinadores, jogadores, funcionários do Clube e aos incríveis fãs que nesses últimos meses me deram muito apoio, amo vocês de todo o meu coração. Fica aqui um sentimento de tristeza mas de dever cumprido nessa grande equipe. Conquistaram um fã e desejo tudo do bom e do melhor para o APOEL…❤🙏🏾⚽ 🇨🇾 .