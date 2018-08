Στο ψάξιμο ο Αμορίν

Hoje encerrou-se mais uma etapa do meu trabalho,queria agradecer todas as pessoas envolvidas com este clube,onde fiz muitas amizades,fui muito bem tratado e hj tenho um respeito grande pelo clube .Deixo meu muito obrigado,abraço a todos,que Deus possa abençoar sempre,e hj o voltaço ganhou mais um torcedor👍🏾👍🏾👊🏾🙏🏾

