Σε συνεργασία με την Βαλένθια ο Χιώτης (pic)

Η Dionysis Chiotis Goalkeeper Academy είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την έναρξη την συνεργασίας με μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ισπανία και στην Ευρώπη,την Valencia C.F. Η Global Premier Soccer (G.P.S.)έφερε το πρόγραμμα ποδοσφαίρου της Valencia CF στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα η οποία μέσα από το Elite Program ειδικεύεται στην ανίχνευση και στην προπόνηση νέων παικτών ώστε να προοθηθούν στην Ισπανική ομάδα και στο δίκτυο ομάδων της σε όλο τον κόσμο.Με αυτή την συμφωνία η ακαδημία μας ξεκινά έναν κύκλο ανταλλαγής απόψεων και προπονήσεων με τους προπονητές τερματοφυλάκων της Βαλένθια C.F. με αποκορύφωμα την επίσκεψη του κ. Διονύση Χιώτη,μαζί με αντιπροσωπία νεαρών τερματοφυλάκων της ακαδημίας μας,στο προπονητικό κέντρο της Βαλένθια τον Μάρτιο του 2019.Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 10/9 και θα γίνονται στα γήπεδα Renti Arena καθημερινά από τις 17:00-19:00(ανάλογα με τα ηλικιακά γκρουπ).Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές καλέστε μας στο 6942063779.

