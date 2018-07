Προκλήρωση: Πιθανή αντίπαλος ξανά η Σούντουβα

Πιθανόν να βρει ξανά στον δρόμο του την Σούντουβα ο ΑΠΟΕΛ στον Γ’ Προκριματικό Γύρο του Γιουρόπα Λιγκ σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Φλόρα Ταλίν.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προκλήρωση με τους γαλαζοκίτρινους να κληρώνονται με τον αποκλεισμένο του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας – Σούντουβα καθώς επίσης και με άλλα 4 ζευγάρια.

Να αναφέρουμε πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στη Νιόν της Ελβετίας. Ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την αποκλεισμένη ομάδα που δεν θα συνεχίσει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Αστάνα (Καζακστάν) Vs Μίντιλαντ (Δανία)

Κουκέσι (Αλβανία) Vs Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) Vs Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) Vs Σούντουβα (Λιθουανία)

Σέλτικ (Σκωτία) Vs Ρόζενμποργκ (Νορβηγία)