Ποτέ: «Ήταν δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο λόγος που έφυγα…»

Emotionally it has been a magnificent season. Thanks to the club I felt the joy of a national title. Scored the goal offering us the title has been extraordinay. Thanks to the club I was able to play the champions league. Thats why i would like to thank everyone, my teamates, the coaching staff, the fans, but also the president who was great with me. Its hard to leave, but my family needed this change. This is football. I Will never forget this year. Thank you APOEL Émotionnellement ça a été une année magnifique. Grâce au club et à toute l’équipe j’ai connu la joie d’un titre national. Marque le but nous offrant le titre à été extraordinaire. Grâce au club j’ai pu joué la ligue des champions. C’est pourquoi j’aimerais remercier tout le monde, mes coéquipiers, le staff, les supporters mais également le président qui a été super avec moi. C’est difficile de partir, mais ma famille en avais besoin. C’est le football, je n’oublierai jamais cette année, thank you Apoel #MonoApoel

