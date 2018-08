Πετεβίνος: «Ο “άχρηστος” φεύγει για τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου»

Απάντηση σε όσους κατηγόρησαν τον Ροδόλφο Bας (σκάουτερ που συνεργάστηκε με τον ΑΠΟΕΛ), ο οποίος έχει ήδη υποβάλει την παραίτηση του, έδωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων Νεκτάριος Πετεβίνος.

Διαβάστε επίσης: «Το Παλέρμο πώλησε τον Μπάλογκ στον ΑΠΟΕΛ»

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Ο σεβασμός στην υπόσταση ενός επαγγελματία είναι το Α και το Ω. Ειδικά στο περίεργο χώρο του ποδοσφαίρου όπου όλοι ανεξαρτήτως ιδιότητας (δημοσιογραφικής ή οπαδικής) «επαγγέλλονται» κάθε τομέα του. «Άχρηστος» ο Ροδολφο, δεν έκανε τίποτα, καμία ουσία στο έργο του και απολύεται. Δυστυχώς «κύριες και κύριοι» για άλλη μια φορά δεν έχει δράκο το παραμύθι. Ναι ο Ροδόλφο Βαζ φεύγει από τον ΑΠΟΕΛ. Φεύγει αφού γνωστοποίησε την παραίτηση του σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο πριν την λήξη του συμβολαίου του, ενημέρωσε τον πρόεδρο ως όφειλε αφού είχε ενώπιον του δυο προτάσεις από ομάδες που βρίσκονται σε ένα από τα 4 καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και από το τέλος Αυγούστου μας αποχαιρετά. Για εμάς στην Κύπρο είναι «λίγος» γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να βρίσκουμε Τάμαρι και Ντελατόρε. Έχουμε μάθει στους Ρονάλντο και Μέσι. Έχουμε μάθει να κρίνουμε ή να μηδενίζουμε ποδοσφαιριστές στο δεκαήμερο. Καλή επιτυχία φίλε. Είναι δεδομένη και στα πιο ψηλά πρωταθλήματα από αυτό της μικρής Κύπρου. Θα τα ξαναπούμε. Bella ciao @rodolfofvaz Hope to see you again. All the best on your next step».