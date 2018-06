O στόχος της… όμορφης ιστορίας του «νεοσύλλεκτου» Κάζου!

Já se passou uma semana onde tenho os primeiros contatos com meus novos companheiros, comissão técnica e todo pessoal do Apoel. Pude sentir já no primeiro momento o ambiente saudável e a mentalidade vencedora que cerca o clube, além de conhecer a estrutura de primeiro mundo. Estou ansioso para poder entrar em campo, ajudar a equipe e sentir o calor do torcedor nos incentivando durante as partidas. Estou muito motivado para trabalhar forte, escrever uma linda história e atingir os objetivos que o clube planejou para esta temporada! #Pretemporada. 🙏🏿🙌🏿💛💙⚽

A post shared by Wanderson Martins (@caju_03) on Jun 18, 2018 at 8:00am PDT