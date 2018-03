Έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και την αγαπά ως 2η του πατρίδα. Ο Τόμας Ντε Βινσέντι, σήμερα που η Ελλάδα γιορτάζει την 25η Μαρτίου φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Happy independence day to my second home 🇬🇷 pic.twitter.com/On1WcTEEe6

— Tomás De Vincenti (@TomasDevi) March 25, 2018