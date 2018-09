O AΠΟΕΛ δέχθηκε φάουλ τύπου… Ρομπέρτο Κάρλος 20 χρόνια μετά

Όχι μόνο δεν ξεχνιέται η μπάλα, αλλά στην περίπτωση του Ρομπέρτο Κάρλος, δεν φεύγει ούτε η τεχνική, ούτε η ταχύτητα. Aκόμα και στην ηλικία των 45, ο Βραζιλιάνος έχει σουτ – δυναμίτη.

Bίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και παρουσιάζει τον άλλοτε Παγκόσμιο Πρωταθλητή να «εκτελεί» με στημένη τη μπάλα. Με απίστευτα φάλτσα βάζει δύσκολα στον τερματοφύλακα που έχει απέναντί του και φανερώνει πως ο βραχύσωμος θρύλος παραδίδει μαθήματα σε όποιον το επιθυμεί… ανά πάσα στιγμή!

#OnThisDay two of the sports greatest physics defying performances were executed:

1993: @ShaneWarne delivered #BallOfTheCentury which was amazingly his first ball in legendary Ashes

1997: @Oficial_RC3 scored the swerving banana free kick ‘El Gol Impossible’ pic.twitter.com/WsaVrUEPpk

