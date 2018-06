Νέα τεχνική ομάδα των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ

Γιώργος Πετρή

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Ο Γιώργος Πετρή γεννήθηκε στις 18/5/1992. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Derby, Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο BSc (Hons) Sport and Exercise και μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Strength and Conditioning απο το Leeds Beckett University. Απο το 2017 και μετά εργάζεται στην ακαδημία ΑΠΟΕΛ ως προπονητής φυσικής κατάστασης.