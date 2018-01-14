Με βραδινή του ανάρτηση στο twitter, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης, καλεί τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα για να ζήσουν όλοι μαζί, αυτό που δεν έζησε κανείς ΑΠΟΕΛίστας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. ΤΟ 6ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ.ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ,ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ.
— prodromos petrides (@taras7777) January 14, 2018