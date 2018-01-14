«Αυτό που δεν έζησε κανείς ΑΠΟΕΛίστας…»


Με βραδινή του ανάρτηση στο twitter, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης, καλεί τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα για να ζήσουν όλοι μαζί, αυτό που δεν έζησε κανείς ΑΠΟΕΛίστας.

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