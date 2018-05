Μερκής: «Θέλω να πω στους λίγους πραγματικούς φίλους μου…»

#Apoelfc#Champions#2017/18#6peat#DYNA6TY#Akoma mia podosferiki xronia exi teliosi me ton kalitero tropo opou mas ksana vriski protathlites.Ontos itan mia diskoli xronia gemati piesi polles atixes stigmes kai pollous travmatismous. Me polli thelisi kai nootropia protathliti ta afisame ola stin akri kai palepsame mexri ton telefteo agona gia ton titlo kai dikaios ta kataferame parolo pou oloi mas ixan ksegramenous. Afto dini megaliteri aksia se Afto pou petixame kai mono perifania mporoume na niothoume pleon. Thelo na euxaristiso olous tous simpextes mou to texniko epitelio,iatriko team,dioikisi,kosmo kai osous doulevoun kathimerina se afti tin omada gia na exoume oles tis anesis emeis oi podosferistes. Akoma tha itan adiko na min euxaristiso ton kirio Giorgo Doni kai to texniko epitelio tou pou sxedon gia ena xrono doulepsame mazi kai sigoura exoun vali kai aftoi to diko tous litharaki oste na kataktisoume to protathlima. Afino telefteous tous anthropous pou gia mena ine oi pio simantikoi stin zoi mou pou kathimerina me stirizoun pou pernoun diskola vlepontas me stenaxorimeno kai lipimeno pou stekonte Dipla mou kai mou dinoun dinami tin gineka mou tin oikogenia mou kai tous poli ligous kai pragmatikous mou filous,exontas akoma na tous po oti otan agonizome to proto pragma pou exo San stoxo ine na tous kano pefifanous kai na tous Dino xamogelo kai xara. Kalo kalokeri. ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ🏆🏆🏆🥇🥇🥇

