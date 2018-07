Με τον ηττημένο του Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Χάποελ Μπερ Σεβά ο ΑΠΟΕΛ

Πραγματοποιείται η κλήρωση του 3ου Προκριματικού Γύρου του Γιουρόπα Λιγκ με τον ΑΠΟΕΛ να κληρώνεται με τον ηττημένο του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Χάποελ Μπερ Σεβά.

Αναλυτικά η κλήρωση:

Cork City (IRL) v Celtic (SCO)/Rosenborg (NOR)

Spartaks Jūrmala (LVA)/La Fiorita (SMR) v Crvena zvezda (SRB)/Sūduva (LTU)

The New Saints (WAL)/Lincoln Red Imps (GIB) v Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)/Flora Tallinn (EST)

Torpedo Kutaisi (GEO)/Víkingur (FRO) v Kukës (ALB)/Qarabağ (AZE)