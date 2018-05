«Κατάθεση» ψυχής από τον Αλεξάνδρου

Το μόνο που μπορώ να πώ είναι λίγα ευχαριστώ.Στην ομάδα που απο μωρό έμαθα τι σημαίνει περηφάνια και πίστη,τον ΑΠΟΕΛ,διοίκηση και κόσμο,που με αξίωσε να πανηγυρίσω 10 πρωταθλήματα και συνολικά 19 τρόπαια ως τώρα!Στον Γιώργο Δώνη ενα τεράστιο ευχαριστώ γιατί η αξία του,η μαγκιά του και η πίστη του μας βοήθησε να πετύχουμε το μεγάλο θαύμα της χρονιάς.Στον Μπρούνο Μπαλταζάρ γιατί έδωσε τα δικά του εφόδια κ θέλει κότσια για να έρθεις σε αυτό το ΑΠΟΕΛ κ να πετύχεις το δεύτερο θαύμα της χρονιάς.Στη μητέρα μου κ στον πατέρα μου ενα ξεχωριστό ευχαριστώ επιμονής κ αξιοπρέπειας.Στη γυναίκα μου που ζεί με κατανόηση την κάθε μέρα της προσπάθειας,της ανήκει εξίσου ολόκληρη η επιτυχία.Στα παιδιά μου γιατί πηγαίνοντας σπίτι μετά τα δύσκολα,δίπλα τους όλα φαίνονται καλύτερα κ πιο απλά. Γι’αυτούς συνεχίζω να ονειρεύομαι και για τη νέα χρονιά τις ίδιες επιτυχίες με την ίδια δίψα κ πάθος. Υ.Γ. Το ποδόσφαιρο μας χρειάζεται την προστασία και το σεβασμό όλων μας. Με πράξεις και όχι με λόγια εντυπώσεων. #thankful #proud #family #apoelfc #moments #champions2018🏆🥇 #6peat #dyna6ty #footballaboveall #happyholidays

A post shared by Nectarios Alexandrou (@necalex11) on May 15, 2018 at 5:35am PDT