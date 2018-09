H αποκάλυψη για την ομάδα που θέλει τον Ορ

Την ομάδα που έβαλε στο «στόχαστρο» τον Τόμι Ορ αποκάλυψαν οι Αυστραλοί. Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης στη χώρα ο βραχύσωμος εξτρέμ είναι στη μετεγγραφική λίστα της Central Coast Mariners.

Γίνεται αναφορά στο συμβόλαιο του Ορ με τον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2020. Το μετεγγραφικό παράθυρο στην Αυστραλία άρχισε τέλος Αυγούστου και ολοκληρώνεται 22 Νοεμβρίου, επομένως υπάρχει ο χρόνος ώστε οι γαλαζοκίτρινοι να βρουν την «χρυσή» τομή με τον Αυστραλό για κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

