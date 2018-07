«Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων…» (pics)

Ο ΑΠΟΕΛ ρίχνεται στην μάχη των Ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων και ο Νεκτάριος Πετεβίνος μέσω του προσωπικού λογαριασμού έδωσε το σύνθημα ενόψει της φετινης σεζόν.

Αναλυτικά το τουίτ του:

«Κάνε τα δύσκολα πράγματα όσο είναι εύκολα και τα μεγάλα ενώ είναι μικρά. Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων πρέπει να ξεκινάει με ένα μόνο βήμα…” #newseason #apoel #DES7INY #UCL».

Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step. #newseason #apoel #DES7INY #UCL pic.twitter.com/A0H6hWeArd

