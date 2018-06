Έμεινε «μόνος» ο Πιέρος, εφάρμοσε το πλάνο τριετίας η Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη εφάρμοσε γι’ άλλη μια φορά την τακτική της στις μετεγγραφές και όπως συνηθίζει πούλησε έναν εκ των επιθετικών της μετά τον τρίτο χρόνο παρουσίας του. Ο Φεντερίκο Σανταντέρ, ο παρτενέρ του Πιέρου Σωτηρίου στην γραμμή κρούσης πουλήθηκε στην Μπολόνια και έτσι ο Κύπριος διεθνής είναι ο… νούμερο ένα στην επίθεση της ομάδας του Στόλε Σολμπάκεν.

Πρόσφατα μιλώντας αποκλειστικά στο Goal.com.cy ο Πιέρος Σωτηρίου είχε αναφέρει ότι η Κοπεγχάγη είναι selling club και εξαργυρώνει σε χρήμα τις εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών της, χαρακτηρίζοντας με αυτό τον τρόπο ιδανική την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Δανίας.

Για να δούμε, λοιπόν, αν και στην περίπτωση του Πιέρου Σωτηρίου θα ισχύσει το πλάνο τριετίας της Κοπεγχάγης και ο διεθνής φορ το καλοκαίρι του 2020 θα πάρει μετεγγραφή σ’ ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

FC Copenhagen have agreed to sell Federico Santander to @BolognaFC1909en #fcklive https://t.co/jJdv1rrW8Z pic.twitter.com/uJJeqAsMfO

— F.C. København (@FCKobenhavn) June 21, 2018