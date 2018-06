«Έσκασε» η ανακοίνωση συμφωνίας για Εμπεσίλιο

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για παραχώρηση του Λορέντζο Εμπεσίλιο. Οι γαλαζοκίτρινοι ενημερώνουν ότι παραχώρησαν άδεια στον Ολλανδό για να μεταβεί στη Σερβία και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«O AΠΟΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία με τη διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή Λορέντζο Εμπεσίλιο. Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης πήρε την άδεια για να ταξιδέψει στο Βελιγράδι ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή».

APOEL FC announces the preliminary agreement with the administration of @crvenazvezdafk for the transfer of footballer Lorenzo Ebecilio. As a result, the player has been given permission to travel to Belgrade to undergo medical examinations for the agreement to be finalised. pic.twitter.com/iQgccsKwvQ

— APOEL FC (@apoelfcofficial) June 27, 2018