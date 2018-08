Στη Κοπεγχάγη με έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο!!Σε ευχαριστούμε φίλε που συνεχίζεις να μας κάνεις περήφανους!🙏🏼🇨🇾🔝

A post shared by Pieros Sotiriou (@pierossotiriou28) on Aug 12, 2018 at 4:01am PDT