Με πρωινή προπόνηση στο Μιστράλ της Πολωνίας συνέχισε την προετοιμασία του ο ΑΠΟΕΛ.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες (24/06) ο ΑΠΟΕΛ αντιμετώπισε επι Πολωνικού εδάφους την Λέχια Γκτάνσκ, παιχνίδι το οποίο κέρδισε με 2-1.

Δείτε το βίντεο από την σημεριμή προπόνηση:

