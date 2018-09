ΑΠΟΕΛ: «Ετοιμαζόμαστε να πάμε εκεί που δεν πήγε καμία άλλη ομάδα»

Αντίστροφα μετρούν στον ΑΠΟΕΛ για την πρεμιέρα της ομάδας στο πρωτάθλημα Cyta. Οι γαλαζοκίτρινοι αντιμετωπίζουν την Κυριακή στο «Αμμόχωστος» τον Ερμή και δηλώνουν ότι είναι έτοιμη για την πρόκληση του έβδομου συνεχόμενου πρωταθλήματος, επίτευγμα που δεν κατάφερε να πετύχει καμία ομάδα στην Κύπρο.

Αναλυτικά το μήνυμα και το βίντεο του ΑΠΟΕΛ

«Άλλες 24 ώρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται για μια ακόμα πρόκληση. Να φθάσει εκεί που δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα στην Κύπρο. #DES7INY 24 hours to go until the first kick off the season. APOEL FC ahead of a new challenge. To reach our #DES7INY»