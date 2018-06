Έχουν γίνει γνωστές οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών του ΑΠΟΕΛ εναντίων της Σούτουβα.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάτη 11 Ιουλίου στις 19:00 στην Λιθουανία, ενώ ο επαναληπτικός διεξαχθεί την Τρίτη στις 17 Ιουλίου η ώρα 20:00.

Ημερομηνίες και ώρες αγώνων Ά προκριματικού γύρου @ChampionsLeague / Dates and times for 1st Qualification Round of UCL #UCL pic.twitter.com/7cXWEe2Vez

— APOEL FC (@apoelfcofficial) June 26, 2018