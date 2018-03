Από τη Σουηδία στην Κύπρο για… πάρτη του ΑΠΟΕΛ (pic)

Κάναμε και παλαιότερα αναφορά στον Ρόνι, έναν τρελό-Σουηδό που… ζει και αναπνέει μόνο για τον ΑΠΟΕΛ. Τόσο πολύ έχει «δεθεί» με τους «γαλαζοκίτρινους» που πριν από μερικούς μήνες… χτύπησε τατουάζ για χάρη της αγαπημένης του ομάδας.

Τώρα, προχωράει σε μία ακόμα κίνηση που αποδεικνύει την αγάπη του για τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να… αφήσει την παγωμένη Σουηδία για την ηλιόλουστη Κύπρο μόνο και μόνο για να δει το προσεχές ντέρμπι με την ΑΕΛ. Φρόντισε μάλιστα να εκτυπώσει τα εισιτήρια του σαββατιάτικου αγώνα και «έκλεισεί» θέση μαζί με το παιδί του για την κερκίδα στο ΓΣΠ.

Printed my tickets yesterday, now im ready for Cyprus, leaving the snow this evening😀 #cyprus #leavingacoldsweden #apoel pic.twitter.com/NfuYWAiM2Y

— Ronny (@Swedhammer) March 27, 2018