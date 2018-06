«Ανανεώθηκε ο δανεισμός Καρλάο στον ΑΠΟΕΛ»

Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει και τη νέα περίοδο ο Καρλάο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάτζιο. Ο Ιταλός με νέο του δημοσίευμα στην ιστοσελίδα που διατηρεί τονίζει πως η Τορίνο ανανέωσε τον δανεισμό του Βραζιλιάνου στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι περιμένουν ωστόσο την τελική απόφαση της Τορίνο κάτι που ενδεχομένως να πάρουν σήμερα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Turin: for Carlao the loan has been renewed with Apoel, while for Verissimo it is expected. Lyon is in a hurry to close, while the player is not yet willing to accept the French club’s proposal (this plays for Toro, because in the event of a quick response Lyon could give up this goal and turn on something else)».