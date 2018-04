Δημοσίευμα για Ιγκιεμπόρ και Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ιγκιεμπόρ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στην Ανόρθωση και η Estadio Deportivo αποφάσισε να ασχοληθεί με το Νιγηριανό με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

Ο Ιγκιεμπόρ δυσκολεύεται να βρει θέση στη λίστα της Εθνικής Νιγηρίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία. Και αυτό γιατί παίζει για την Ανόρθωση Αμμοχώστου στην Κύπρο. Αγωνίζεται συνεχώς στην βασική 11άδα όμως το μειονέκτημα του είναι πως οι αντίπαλοι του για μια θέση στην ομάδα της Νιγηρίας δεν έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους και διαπρέπουν σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα.

Διαβάστε επίσης: «Η αστυνομία πήρε το βίντεο και δεν αποκλείεται να γίνουν συλλήψεις»

Ο Ντιτί της Λέστερ, ο Οναζί της Τραμπζονσπόρ και ο Όμπι της Τορίνο ήταν αυτοί που κλήθηκαν στο φιλικό με την Σερβία πρόσφατα.

Όλοι αυτοί οι μέσοι, παίζουν συχνά με τις ομάδες τους και αναμφίβολα συμμετέχουν σε πρωταθλήματα με μεγαλύτερη ορατότητα και δυσκολία από το Κυπριακό. Αναμφίβολα αυτό είναι είναι πρόβλημα για τον Νόσα όμως δεν θα υποχωρήσει στην προσπάθεια του να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Δείτε το δημοσίευμα: The ex-Nosa, in search of the World Cup of Russia