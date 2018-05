Ένα απλό, αλλά ειλικρινέστατο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ στον κόσμο αυτής της ομάδας γι’αυτά τα δύο χρόνια γεμάτα στήριξη και αγάπη… Η εκτίμηση ήταν πάντα αμοιβαία μεταξύ μας και νιώθω περήφανος που όσο λίγο αγωνίστηκα κατάφερα να ικανοποιήσω τις προσδοκίες σας.. Πολλοί από σας με ρωτάτε “γιατί”… Όμως επειδή αντιμετωπίζω τα γεγονότα με σεβασμό προς τις αξίες και τις μνήμες που αντιπροσωπεύει αυτό το σωματείο, και όχι προς πρόσωπα και καταστάσεις, δεν αξίζει να ασχολούμαστε με τα προφανέστατα “γιατί”… Απλά σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!!! Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.. 🙂🙂💪🏼💪🏼💪🏼 #ευχαριστώ #για #όλα #με #το#κεφάλι #ψηλά #football #modern #cypriot #football #Anorthosis #Famagusta ⚽

