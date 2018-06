Ανόρθωση: Μπαίνει στο αεροπλάνο για Αυστρία ο Γκιουρίς

Στον κατάλογο με τους ποδοσφαιριστές της Όρενμπουργκ που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται ο Μίχαλ Γκιουρίς.

Ο Σλοβάκος επιθετικός είναι υπό παραχώρηση από τη ρωσική ομάδα, εντούτοις έως ότου καταλήξουν σε συμφωνία για μετεγγραφή του θ’ ακολουθεί την προετοιμασία των πρωταθλητών Β΄ Κατηγορίας της Ρωσίας.

Για την Ανόρθωση δεν διαφοροποιούνται τα δεδομένα καθώς εάν η «Κυρία» πληρώσει το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ θα κάνει οριστικά δικό της τον πρώτο σκόρερ της περσινής περιόδου. Το θέμα αγοράς των διακαιωμάτων του Γκιουρίς θα ξεκαθαρίσει εντός της επόμενης εβδομάδας για την Ανόρθωση.

H αποστολή της Όρενμπουργκ που από σήμερα αρχίζει προετοιμασία στην Αυστρία: Alexander Rudenko, Evgeny Frolov, Alexei Kenyaykin (Orenburg-2), defenders: Dmitry Andreev, Sergei Terekhov, Adesoye Oyevole, Andrey Malykh, Sylvia Begich, Daniil Krivoruchko (Orenburg-2), midfielders: Sergey Breev, Alexei Sutormin, Gregory Chirkin, Vadim Afonin, Artem Popov, Denis Popovich, forwards: Andrei Kozlov, Michal Dyurish (returned from the lease from Cyprus Anorthosis), Islam Mashukov (returned from the lease from FC Khimki).