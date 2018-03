Με ανάρτηση του ο αμυντικός της ΑΕΛ Ντόσα Τζούνιορ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας θυμίζοντας την παρουσία τους στο ΓΣΠ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ τον Οκτώβριο του 2011.

Η ανάρτηση του:

«The strength and power of this club is here, on the Fans! Someday , somehow, glory will return ! Keep working» και σε ελεύθερη μετάφραση: «Η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι εδώ, στους φιλάθλους! Κάποια μέρα, η δόξα θα επιστρέψει! Συνέχισε να δουλεύεις» .