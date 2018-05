«Τρέχει» να προλάβει ο Γιάννου

Ο Απόστολος Γιάννου είναι τραυματίας και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου απέναντι στον Απόλλωνα.

Ο Ελλαδίτης επιθετικός είναι πολύ σημαντικό γρανάζι στη «μηχανή» του Ιμανόλ Ιδιακέθ και ο Ισπανός ελπίζει ότι θα τον υπολογίζει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Μέσω των Social media έγινε γνωστό το πρόγραμμα που ακολουθεί ο Ελλαδίτης επιθετικός.

A great football player from #aeklarnaca and our patient Apostolos Giannou @giannou99 is recovering after a sport injury with daily HBO sessions

— HTTC (@PoseidoniaMedCY) April 30, 2018