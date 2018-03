Λάθος… άθλημα για τον Φλοριάν (vid)

Τις επιδόσεις του στο… μπάσκετ δοκίμασε ο Φλοριάν Τολμές.

Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος μετά από έξι εβδομάδες σκληρής δουλειάς θέλησε να κάνει κάτι το διαφορετικό και όπως είπε χαριτολογώντας φαίνεται πως επέλεξε… λάθος άθλημα.

Δείτε το βίντεο…

Cuando uno se aburre despues de 6 semanas parado 🙈🙈🤣🤣🤣 puede ser que me equivoque de deporte 🤣🤣🤣🤣 quand on commence a s ennuyer apres 6 semaines de repos forcé!! Jpense que je me suis trompé de sport 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wLUzju3O3C

