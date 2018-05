«H απόφαση για διαζύγιο με Ιδιάκεθ πάρθηκε πριν τον τελικό» (ανακοίνωση)

Την από κοινού απόφαση της ΑΕΚ με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ για να μην ανανεωθεί η μεταξύ τους συνεργασία ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου η ομάδα της Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση τους οι Λαρνακείς αναφέρουν ότι η απόφαση πάρθηκε αρκετές μέρες πριν και γνωστοποιήθηκε σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει ότι έχει αποφασιστεί από κοινού να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας μας Imanol Idiakez.

H συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε πριν από λίγο καιρό και την γνωστοποιούμε σήμερα, μετά και την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Ο Ιmanol Idiakez θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ομάδας μας, σαν ο προπονητής που την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου μετά από 14 χρόνια, αλλά και γενικότερα με την επιτυχημένη παρουσία του στον πάγκο.

Τον ευχαριστούμε για την τεράστια του προσφορά τα δύο τελευταία χρόνια που βρέθηκε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ευχαριστούμε Imanol.

Gracias Imanol.

Ακολουθεί γραπτή δήλωση από τον Imanol Idiakez:

«I write this note to THANK all the AEK family for the great support received during the 2 years I have been part of this club.

I want to give special thanks to The President, The Committee (thanks Andreas for your support and energy), to the Football Department Director Evmeos, to The Team manager Christopher, as well as to every member of the staff and colleagues as they gave me all the support.

A BIG THANK to Xavi Roca for your confidence and support along these 2 years!… and to my technical staff for your great job.

Of course I would like to Thank the Players, without your professionalism, unconditional effort and passion on a daily basis it would have been imposible to achieve this title together, it has been a privilege to be your coach!

Also a special mention to all the fans who always trusted me and showed me their respect and love.

I wish all the best for the club in the future and for ever.

PAME AEK! AUPA AEK!

Imanol Idiakez».