Επιστρέφει στην ομάδα μας ο Antonio Ramirez Martinez (Tono). H παρουσίαση του Ισπανού τερματοφύλακα θα γίνει σήμερα στις 17:00 στο AEK ARENA.

