«Συμφώνησε με Ολυμπιακό ο Γιάγια Τουρέ!» (pic)

Σενάριο-βόμβα με Γιάγια Τουρέ εμπλέκει τον Ολυμπιακό στην Αγγλία! Ο πολύπειρος Ιβοριανός μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του.

Συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Σέλουκ ανέφερε πως ο πελάτης του πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Λονδίνο και σύντομα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο ιδιόρρυθμος Ουκρανός μάνατζερ διέψευσε τις φήμες που θέλουν τον 35χρονο μέσο να πηγαίνει στη Γουέστ Χαμ, με τη «Mirror» να το πηγαίνει ένα βήμα… παραπέρα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα δεν προκύπτει πως ο Τουρέ θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Αγγλίας, εμπλέκοντας το όνομα του Ολυμπιακού, στον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 2005/06.

Ο Ιβοριανός μέσος αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Σίτι, μετρώντας συνολικά 316 συμμετοχές και 79 γκολ, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο Λιγκ Καπ.

Yaya Toure agrees Olympiakos return despite agent fuelling speculation over move to London club |@AdrianJKajumba https://t.co/Sj1NfiDVeH pic.twitter.com/iTWCbGMaN2

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2018