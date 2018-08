Η βόμβα έσκασε: Ο Νάτχο στον Ολυμπιακό!

Ο Μπίμπαρς Νάτχο επιστρέφει στην Ελλάδα και αποτελεί τη μεταγραφή του καλοκαιριού για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ισραηλινός μέσος συμφώνησε σε όλα με τον Ολυμπιακό και πριν από λίγο η μεταγραφή του ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους. «Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση των Πειραιωτών, που δημοσιεύτηκε στα social media του συλλόγου και επιβεβαίωσε τη σπουδαία μεταγραφή.

Μια κίνηση που προσφέρει μια πρώτης γραμμής λύση στον Ολυμπιακό. Μια λύση κορυφαίου επιπέδου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που λύνει τα χέρια του Πέδρο Μαρτίνς στη μεσαία γραμμή και αυτομάτως αλλάζει την ποιότητα του ρόστερ, προσθέτοντας εμπειρία, ταλέντο και σπουδαίες παραστάσεις. Με τον νέο μέσο του Ολυμπιακού, βεβαίως, να αποτελεί το σημαντικότερο όνομα που έχει έρθει στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νάτχο υπέγραψε συμβόλαιο δύο χρόνων με τους Ερυθρόλευκους, όπως αποκάλυψαν οι Ισραηλινοί, ωστόσο οι ετήσιες απολαβές του είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που ανέφεραν οι συμπατριώτες του. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος μέσος αναμένεται να λάβει ένα ποσό που θα ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, καθώς πέραν του φιξ ποσού που προβλέπεται στη συμφωνία, υπάρχουν πολλά εφικτά μπόνους, που θα εκτοξεύσουν το συνολικό νούμερο! Μπόνους που αφορούν συμμετοχές, επίτευξη στόχων, προκρίσεις κλπ και τα οποία θεωρούνται πολύ εύκολο να τα «πιάσει».

Η επιτυχία του Ολυμπιακού να πείσει έναν τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, γίνεται πολύ μεγαλύτερη εάν αναλογιστεί κανείς τις πάνω από 10 επίσημες προτάσεις που είχε στα χέρια του ο Νάτχο αυτό το καλοκαίρι. Προτάσεις από πρωταθλήματα όπως η Πριμέρα Ντιβιζιόν και το Καμπιονάτο!

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι όταν προ 4ετίας ο νέος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ, είχε δεσμευτεί μόνο για έναν 6 μήνες, αρνούμενος στη συνέχεια να υπογράψει το πολυετές και πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του πρότεινε ο Δικέφαλος του Βορρά! Καθώς θεωρούσε ότι το επίπεδό του δεν ήταν για τους Θεσσαλονικείς, με αποτέλεσμα να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Τώρα, στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία (30 ετών), ο Ολυμπιακός τον δέσμευσε για 2 χρόνια, καθώς τον έπεισε ότι το πρότζεκτ που θα βρει στον Πειραιά, είναι για την κορυφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμβόλαιο του Νάτχο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας προέβλεπε καθαρές αποδοχές ύψους 2.000.000 €, με τον παίκτη να επιλέγει ο ίδιος να αποχωρήσει. Μάλιστα, μόλις προχθές ο θείος του, Ανταμ Νάτχο, παραδέχθηκε στα ρωσικά ΜΜΕ ότι η ομάδα της Μόσχας δεν έχει σταματήσει να προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στο ρωσικό πρωτάθλημα, προσφέροντάς του ένα εξίσου πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Επίσης, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Νάτχο δεν ήταν ένας παίκτης του… σωρού για την ΤΣΣΚΑ, αλλά ένας από τους ηγέτες της! Στα τέσσερα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της «ομάδας του στρατού», είχε συνολικά 142 συμμετοχές, 28 γκολ και 24 ασίστ, ενώ μόνο πέρυσι αγωνίστηκε σε συνολικά 44 ματς (2.890 λεπτά!), με 5 γκολ και 7 ασίστ! Επιπλέον, έχει 50 συμμετοχές στην εθνική Ισραήλ, στην οποία είναι αρχηγός.

Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @BibarsNatcho welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #BibarsNatcho #WelcomeBibars pic.twitter.com/7xFbfDYt0F

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 6, 2018