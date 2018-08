Η Λίβερπουλ «κρέμεται» από τον… ΠΑΟΚ! (pic)

Η Μπενφίκα απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε και αυτό μόνο χαμόγελα δεν έφερε στο Μερσεϊσάιντ. Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «ρέντς», θέλουν αποκλεισμό της Βασιλείας και της Μπενφίκα για να ανέβουν στο δεύτερο γκρουπ. Η Βασιλεία έχει ήδη αποχαιρετήσει, μετά τα ματς με τον ΠΑΟΚ, ενώ η Λίβερπουλ στηρίζεται ξανά στους Θεσσαλονικείς, που θα αντιμετωπίσουν τη Μπενφίκα.

Για την ομάδα του Κλοπ θα ήταν πολύ καλύτερο να βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ, ώστε να αποφύγει πιο δυνατές ομάδες και να έχει μια πιο βατή κλήρωση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά, τότε η ομάδα του μεγάλου λιμανιού θα μπει αυτόματα. Ειδάλλως, θα παραμείνουν στο τρίτο και στους ομίλους θα βρουν μπροστά τους μια ομάδα από το πρώτο, μία από το δεύτερο και μία από το τέταρτο γκρουπ.

Liverpool latest on Champions League group-stage draw.

Benfica are through to playoff round, so only way Liverpool can be Pot 2 is if Benfica lose to PAOK next.

PAOK have already knocked out FC Basel and Spartak Moscow.

If Benfica qualify then Liverpool will be Pot 3. #lfc

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 14, 2018