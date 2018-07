Aνακοίνωσε τον Μεριά ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιασίν Μεριά ο οποίος θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Όπως αναμενόταν ο 25χρονος Μεριά έγινε και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τυνήσιος μπορεί να παίξει εκτός από σέντερ μπακ, ακραίος αμυντικός και εξάρι. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τριετές ή τετραετές συμβόλαιο και ποσά για την μεταγραφή του άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την μεταγραφή.

Γιασίν Μεριά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Yassine Meriah welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #YassineMeriah #WelcomeYassine pic.twitter.com/qZutNPg1PS

