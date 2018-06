Βλέπετε νίκη της Αργεντινής; Δείτε την απόδοση στην BET ON ALFA

Τελικό πρόκρισης δίνουν σήμερα Νιγηρία και Αργεντινή στο σπουδαιότερο ματς της ημέρας. Τα σημερινά ματς θα κλείσουν τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε 3ο και 4ο όμιλο και συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 17:00 τους αγώνες Αυστραλία- Περού και Δανία-Γαλλία για τον 3ο όμιλο, ενώ στις 21:00 θα γίνουν οι αγώνες του 4ου ομίλου Νιγηρία-Αργεντινή και Ισλανδία-Κροατία.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15:00 ΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

Ματς πρωτιάς και πρόκρισης με τη Γαλλία να έχει περάσει και να ψάχνει νίκη ή ισοπαλία για να σφραγίσει την πρώτη θέση και τη Δανία να περνά έστω και με ένα βαθμό αλλά να διεκδικεί και την πρώτη θέση που θα πάρει σε περίπτωση νίκης. Η νίκη της Γαλλίας έχει απόδοση 2.10, το διπλό για νίκη της Δανίας προσφέρεται στο 4.60, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα έχει απόδοση 2.65.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 2.45 Over 1.5 Goals: 1.50

Under 2.5 Goals: 1.45 Over 2.5 Goals: 2.60

Under 3.5 Goals: 1.17 Over 3.5 Goals: 4.90

Under 4.5 Goals: 1.04 Over 4.5 Goals: 11.25

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.10.

Οι δύο επιθετικοί της Γαλλίας, Αντουάν Γκριεζμάν με 5.50 και Ολιβιέ Ζιρού με 5.70 προβάλλουν σαν τα φαβορί για να πετύχουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

15:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΠΕΡΟΥ

Μονόπλευρο το ενδιαφέρον με την Αυστραλία υπό προϋποθέσεις να διεκδικεί την πρόκριση την οποία θα πάρει σε περίπτωση νίκης και ήττας της Δανίας από την Γαλλία αλλά και να καλύψει τα γκολ έχοντας καλύτερο συντελεστή.

Πάντως το Περού προβάλλει σαν το φαβορί για τη νίκη με απόδοση 2.30, η νίκη της Αυστραλίας έχει απόδοση 3.05, ενώ στο 3.20 είναι η απόδοση του ισόπαλου αποτελέσματος.

Όσον αφορά τον αριθμό των γκολ που θα σημειωθούν οι αποδόσεις είναι οι εξής:

Under 1.5 Goals: 3.10 Over 1.5 Goals: 1.34

Under 2.5 Goals: 1.75 Over 2.5 Goals: 2.05

Under 3.5 Goals: 1.28 Over 3.5 Goals: 3.60

Under 4.5 Goals: 1.09 Over 4.5 Goals: 7.20

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.80.

Ο Ζοάο Πάολο Γκερέρο Γκονζάλες με απόδοση 5.50 και ο Τόμας Τζούριτς με απόδοση 6.5 προβάλλουν σαν τα φαβορί για να σκοράρουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

4ος ΟΜΙΛΟΣ

21:00 ΝΙΓΗΡΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Απρόσμενος τελικός για τις δύο ομάδες στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Η Νιγηρία παίρνει την πρόκριση και με ισοπαλία νοουμένου ότι ακόμα και σε σενάριο ισοβαθμίας με την Ισλανδία θα έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Η Αργεντινή θα περάσει αν κερδίσει και την ίδια ώρα η Ισλανδία δεν κερδίσει την Κροατία ή αν στην ισοβαθμία έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων.

Η Αργεντινή με απόδοση 1.50 είναι το μεγάλο φαβορί, η νίκη της Νιγηρίας προσφέρεται στο 6.20, ενώ απόδοση 4.10 έχει το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 3.90 Over 1.5 Goals: 1.24

Under 2.5 Goals: 2.05 Over 2.5 Goals: 1.75

Under 3.5 Goals: 1.40 Over 3.5 Goals: 2.85

Under 4.5 Goals: 1.15 Over 4.5 Goals: 5.20

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.85.

Μπορεί ο Μέσι να μην έχει σκοράρει ακόμα στο Μουντιάλ αλλά προβάλλει σαν το φαβορί για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα με απόδοση 3.95, ενώ ακολουθεί ο Σέρχιο Αγουέρο με 4.80.

21:00 ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

Η Κροατία πέρασε και δύσκολα χάνει την πρωτιά του ομίλου, ενώ η Ισλανδία μπορεί να περάσει αν κερδίσει και χάσει η Νιγηρία από την Αργεντινή, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων από την ομάδα του Λιονέλ Μέσι. Η νίκη της Κροατίας προσφέρεται στο 2.10, η νίκη της Ισλανδίας στο 3.45 και η ισοπαλία στο 3.25.

Για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν προσφέρονται οι πιο κάτω αποδόσεις:

Under 1.5 Goals: 2.85 Over 1.5 Goals: 1.39

Under 2.5 Goals: 1.65 Over 2.5 Goals: 2.20

Under 3.5 Goals: 1.23 Over 3.5 Goals: 4.00

Under 4.5 Goals: 1.07 Over 4.5 Goals: 8.30

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.95.

Μάριο Μάντζουκιτς και ο Αντρέι Κράμαριτς με απόδοση 6.80 έχουν τον πρώτο λόγο για να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ματς.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

