Τριάδα ΦΑΒΟΡΙ με απόδοση 3.65 στην BET ON ALFA

Δράση στον 5ο και 6ο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό μενού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που μπαίνει στην τέταρτη του μέρα. Χαρακτηριστικό των σημερινών αναμετρήσεων το γεγονός ότι δύο υπερδυνάμεις, η Γερμανία και η Βραζιλία που προβάλλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο ρίχνονται στη μάχη.

Το πρόγραμμα της σημερινής μέρας περιλαμβάνει για τον 5ο όμιλο στις 15:00 τον αγώνα Κόστα Ρίκα-Σερβία και στις 21:00 την αναμέτρηση Βραζιλία-Ελβετία, ενώ για τον 6ο όμιλο στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γερμανία και το Μεξικό.

Μπορείτε να βρείτε στην BET ON ALFA online στο www.betonalfa.com.cy και στα 65 πρακτορεία που υπάρχουν Παγκύπρια, ολοκληρωμένες στοιχηματικές επιλογές και πολύ καλές αποδόσεις και για τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μην ξεχνάτε επίσης το πρωτοποριακό Build & Bet όπου μπορείτε να συνδυάσετε αρκετές στοιχηματικές επιλογές για ένα αγώνα, αυξάνοντας τα πιθανά κέρδη σας.

Πιο αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αναμετρήσεων:

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15:00 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΣΕΡΒΙΑ

Με απόδοση 1.80 οι Σέρβοι προβάλλουν σαν το φαβορί για τη νίκη στο εναρκτήριο ματς του ομίλου. Ο άσος για νίκη της Κόστα Ρίκα προσφέρεται στο 4.80, ενώ στο 3.25 είναι η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι αποδόσεις της Bet on Alfa για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν στο σημερινό ματς, έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 2.40 Over 1.5 Goals: 1.50

Under 2.5 Goals: 1.50 Over 2.5 Goals: 2.55

Under 3.5 Goals: 1.16 Over 3.5 Goals: 5.00

Under 4.5 Goals: 1.04 Over 4.5 Goals: 11.00

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.30.

Ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με απόδοση 4.50 και ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς με απόδοση 5.20 προβάλλουν σαν οι επικρατέστεροι ποδοσφαιριστές για να πετύχουν το πρώτο γκολ του σημερινού ματς.

21:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ

Ρίχνεται στη μάχη η Σελεσάο που είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και είναι μεγάλο φαβορί για νίκη και στην δική της πρεμιέρα στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Στο 1.40 προσφέρεται η απόδοση για νίκη της Βραζιλίας, η νίκη της Ελβετίας προσφέρεται στο 7.70 και στο 4.40 το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των γκολ που θα σημειωθούν έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 3.65 Over 1.5 Goals: 1.26

Under 2.5 Goals: 1.95 Over 2.5 Goals: 1.80

Under 3.5 Goals: 1.37 Over 3.5 Goals: 3.00

Under 4.5 Goals: 1.14 Over 4.5 Goals: 5.60

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.05.

Με απόδοση 3.85, ο Νεϊμάρ προβάλλει σαν το μεγάλο φαβορί από πλευράς ποδοσφαιριστών για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα. Ακολουθεί ο Ντε Ζεσούς με 4.10 και ο Φιρμίνο με 4.90.

6ος ΟΜΙΛΟΣ

18:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

Τη δική τους πρεμιέρα κάνουν τα «Πάντσερ» με αντίπαλο το Μεξικό και προβάλλουν σαν μεγάλο φαβορί για τη νίκη με απόδοση 1.45. Το διπλό για νίκη του Μεξικού έχει απόδοση 6.40, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρεται στο 4.30.

Όσον αφορά τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν οι αποδόσεις είναι οι εξής:

Under 1.5 Goals: 3.95 Over 1.5 Goals: 1.23

Under 2.5 Goals: 2.05 Over 2.5 Goals: 1.75

Under 3.5 Goals: 1.40 Over 3.5 Goals: 2.80

Under 4.5 Goals: 1.16 Over 4.5 Goals: 5.10

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.85.

Ο Τίμο Βέρνερ με απόδοση 5.20, ο Μάριο Γκόμες με 5.60 και ο Τόμας Μίλερ με 5.80 είναι οι ποδοσφαιριστές που προβάλλουν σαν οι επικρατέστεροι για να πετύχουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

Αν βλέπετε τα τρία φαβορί της ημέρας, Σερβία, Γερμανία και Βραζιλία να παίρνουν τη νίκη, η απόδοση της τριάδας στην BET ON ALFA είναι στο 3.65.

Προσφέρονται από την BET ON ALFA και άλλες πάρα πολλές επιλογές, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου μπορείτε να παίξετε πιο εύκολα από ποτέ με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της κορυφαίας κυπριακής στοιχηματικής εταιρείας.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Πατήστε ΕΔΩ, κάντε εγγραφή και επωφεληθείτε όλων των προνομίων που προσφέρει η BET ON ALFA.

Επίσης μπορείτε να επωφεληθείτε το μπόνους 100% μέχρι 100 Ευρώ για την πρώτη σας κατάθεση.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.