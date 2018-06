Πρώτο γκολ Μπέργκ, Λουκάκου και Κέϊν. Δείτε τις αποδόσεις της BET ON ALFA

Την ολοκλήρωση της πρεμιέρας στον 6ο όμιλο και τα ματς του 7ου ομίλου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τα σημερινά ματς ξεχωρίζουν δύο μεγάλα φαβορί, το Βέλγιο κόντρα στον Παναμά και η Αγγλία με αντίπαλο την Τυνησία, ενώ πιο αμφίρροπο προβλέπεται το ματς Σουηδία-Νότιος Κορέα.

Αναλυτικά τα σημερινά ματς:

6ος ΟΜΙΛΟΣ

15:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ

Στο 2.05 προσφέρεται ο άσος για νίκη της Σουηδίας, με το διπλό για νίκη της Νοτίου Κορέας να έχει απόδοση 4.10, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρεται στο 3.00.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν στον αγώνα είναι ως εξής:

Under 1.5 Goals: 2.30 Over 1.5 Goals: 1.55

Under 2.5 Goals: 1.45 Over 2.5 Goals: 2.70

Under 3.5 Goals: 1.14 Over 3.5 Goals: 5.40

Under 4.5 Goals: 1.04 Over 4.5 Goals: 12.25

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.30.

Ο Μάρκους Μπεργκ με απόδοση 5.20 προβάλλει σαν ο επικρατέστερος ποδοσφαιριστής για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα.

7ος ΟΜΙΛΟΣ

18:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΠΑΝΑΜΑΣ

Είναι το μεγάλο φαβορί της ημέρας το Βέλγιο καθώς η απόδοση για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Παναμά είναι 1.16. Αν πιστεύετε ότι ο Παναμάς μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας το Βέλγιο η απόδοση του διπλού είναι 17.50, ενώ στο 6.60 προσφέρεται το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τον αριθμό τερμάτων που θα σημειωθούν οι αποδόσεις είναι οι πιο κάτω:

Under 1.5 Goals: 4.30 Over 1.5 Goals: 1.21

Under 2.5 Goals: 2.20 Over 2.5 Goals: 1.65

Under 3.5 Goals: 1.45 Over 3.5 Goals: 2.60

Under 4.5 Goals: 1.18 Over 4.5 Goals: 4.60

Στο 2.55 είναι η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο σημερινό ματς.

Ο Ρομέλου Λουκάκου με απόδοση 3.55 είναι ο ποδοσφαιριστής που προβάλλει σαν ο επικρατέστερος για να ανοίξει το σκορ, ενώ ακολουθεί ο Μπατσουαγί με 4.60 και ο Έντεν Αζάρ με 5.60.

21:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

Στο 1.45 προσφέρεται το διπλό για νίκη της Αγγλίας, με τη νίκη της Τυνησίας να έχει απόδοση 8.00, ενώ στο 4.10 είναι η απόδοση του ισόπαλου αποτελέσματος.

Για τον αριθμό τερμάτων που θα σημειωθούν προσφέρονται οι εξής αποδόσεις:

Under 1.5 Goals: 2.85 Over 1.5 Goals: 1.39

Under 2.5 Goals: 1.65 Over 2.5 Goals: 2.15

Under 3.5 Goals: 1.24 Over 3.5 Goals: 4.00

Under 4.5 Goals: 1.07 Over 4.5 Goals: 8.20

Το Goal – Goal έχει απόδοση 2.45.

Με απόδοση 3.55, ο Χάρι Κέιν προβάλλει σαν πρώτο φαβορί για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα, ενώ ακολουθούν ο Τζέιμι Βάρντι με 3.90 και ο Ραχίμ Στέρλινγκ με 4.50.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

