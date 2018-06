Παίξε ΜΟΥΝΤΙΑΛ στην BET ON ALFA (Φαβορί και αουτσάιντερ)

Η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή πλησιάζει, καθώς σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου και για ένα μήνα το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μας κρατάει καθημερινά συντροφιά. Η BET ON ALFA είναι πανέτοιμη και για αυτή τη διοργάνωση, καθώς έχει μεγάλη γκάμα επιλογών που προσφέρει στους πελάτες της, τόσο online στο www.betonalfa.com.cy, όσο και στα 65 πρακτορεία που υπάρχουν Παγκύπρια.

Οι παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, προβάλλουν σαν τα φαβορί για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, με την Βραζιλία να έχει απόδοση 5 και τη Γερμανία 5.50. Ακολουθούν η Ισπανία με 7 και η Γαλλία με 7.50, ενώ απόδοση 10 για να κατακτήσει το τρόπαιο έχει η Αργεντινή και 12 το Βέλγιο. Απόδοση 40 για να κατακτήσει το τρόπαιο έχει η διοργανώτρια Ρωσία.

Αναλυτικά ο πίνακας με τις αποδόσεις της BET ON ALFA για την ομάδα που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Ρωσίας.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 5.00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.50

ΙΣΠΑΝΙΑ 7.00

ΓΑΛΛΙΑ 7.50

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 10.00

ΒΕΛΓΙΟ 12.00

ΑΓΓΛΙΑ 20.00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 25.00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 30.00

ΚΡΟΑΤΙΑ 35.00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 36.00

ΡΩΣΙΑ 40.00

ΠΟΛΩΝΙΑ 50.00

ΕΛΒΕΤΙΑ 80.00

ΔΑΝΙΑ 86.00

ΜΕΞΙΚΟ 96.00

ΣΟΥΗΔΙΑ 100.00

ΣΕΡΒΙΑ 150.00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 150.00

ΠΕΡΟΥ 200.00

ΝΙΓΗΡΙΑ 200.00

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 200.00

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 200.00

ΙΑΠΩΝΙΑ 250.00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 350.00

ΜΑΡΟΚΟ 400.00

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 400.00

ΙΡΑΝ 500.00

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 550.00

ΤΥΝΗΣΙΑ 600.00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1000

ΠΑΝΑΜΑΣ 1000

Προσφέρονται από την BET ON ALFA και άλλες πάρα πολλές επιλογές, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου μπορείτε να παίξετε πιο εύκολα από ποτέ με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της BET ON ALFA.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

