Η μάχη της Ιβηρικής με 330+ αγορές και 0% γκανιότα στην Stoiximan!

Οι ματσάρες στο Μουντιάλ ήρθαν με το.. καλημέρα και η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας βάζει στο παιχνίδι με τις καλύτερες και περισσότερες αγορές για να πάτε και πάλι ταμείο!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς! Και, όπως πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, 0% γκανιότα σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ! (*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!)

Το πρόγραμμα της Παρασκευής ολοκληρώνεται με τη μάχη της Ιβηρικής, Πορτογαλία vs Ισπανία! Ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες εξελίξεις στους «φούριας ρόχας» και την αποπομπή του προπονητή πριν τη σέντρα!

Η νίκη της Πορτογαλίας δίνει 4.35, η ισοπαλία 3.35 και η νίκη της Ισπανίας 2.11. Το over 2.5 γκολ δίνει 2.50, το over 3.5 γκολ έχει απόδοση 4.85 και το under 1.5 γκολ δίνει 2.55. Στο 2.12 το GG! Ποιος θα βάλει το τελευταίο γκολ στο ματς; Στο 5.50 ο Ντιέγκο Κόστα, στο 6.00 ο Ρονάλντο, στο 6.50 Νταβίδ Σίλβα και Ίσκο, στο 8.50 ο Αντρέ Σίλβα. Γκολ του Ράμος και νίκη της Ισπανίας δίνει 9.50, ενώ γκολ του Πικέ και νίκη των Ισπανών δίνει 20.00! Γκολ του Μοουτίνιο και νίκη της Πορτογαλίας δίνει 17.50, ενώ γκολ του Κουαρέσμα και νίκη των Πορτογάλων έχει απόδοση 13.50!

Νίκη της Πορτογαλίας με ένα γκολ διαφορά δίνει 5.40 και νίκη της Ισπανίας με 2 γκολ διαφορά δίνει 6.20! Βλέπετε νίκη με ανατροπή στο σκορ; Της Πορτογαλίας έχει απόδοση 13.50 και της Ισπανίας 8.50! Αν πιστεύετε ότι η Πορτογαλία θα ανοίξει το σκορ και το ματς θα λήξει ισόπαλο ποντάρετε στο 9.00!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ επιλογές που προσφέρει η Stoiximan σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που θα ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Και μην ξεχνάτε την ανατρεπτική προσφορά της Stoiximan που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1 εκατ. ευρώ εντελώς δωρεάν με το Seri!

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.