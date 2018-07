Γαλλία ή Βέλγιο; Δείτε τις αποδόσεις της BET ON ALFA 

Και τώρα οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο εισέρχεται στην ημιτελική του φάση όπου απόψε στις 21:00 θα γίνει ο αγώνας Γαλλία-Βέλγιο σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση.

Οι δυο ομάδες αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για την τελική επικράτηση και την πρόκριση τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής

Μην ξεχνάτε επίσης το πρωτοποριακό Build & Bet που προσφέρει η Bet on Alfa για όλους τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε συνδυασμό πολλών επιλογών για το ίδιο ματς και να αυξήσετε τα πιθανά κέρδη σας.

Όπως είναι φυσιολογικό για τέτοιο μεγάλο ματς δεν ξεχωρίζει κάποια ομάδα σαν φαβορί. Η νίκη της Γαλλίας προσφέρεται στο 2.40, η νίκη του Βελγίου στο 2.95, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα έχει απόδοση 3.15.

Στο 2.05 μπορείτε να βρείτε στην Bet on Alfa το over 2.5 goals, στο 1.75 το under 2.5 goals, ενώ το Goal-Goal έχει απόδοση 1.80.

Στο 1.75 προσφέρεται η πρόκριση της Γαλλίας και στο 2.05 η πρόκριση του Βελγίου, ενώ μπορείτε να βρείτε στην Bet on Alfa αποδόσεις και για τη μέθοδο της πρόκρισης για τις δυο ομάδες.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν της Γαλλίας με απόδοση 4.70 και ο Ρομέλου Λουκάκου του Βελγίου με 5.50 προβάλλουν σαν οι επικρατέστεροι ποδοσφαιριστές για να πετύχουν το πρώτο γκολ στον σημερινό ημιτελικό, ενώ ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερες αποδόσεις.

Στην BET ON ALFA προσφέρονται και άλλες πάρα πολλές επιλογές, για το Παγκόσμιο Κύπελλο

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

