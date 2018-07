Στην εποχή του Brexit, το Μουντιάλ ενώνει τους Βρετανούς

Μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Σουηδίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το περασμένο Σάββατο, ο Άντι Γουόρντ βγήκε από την παμπ στην οποία έβλεπε τον αγώνα και μπήκε σε ένα τατουατζίδικο. Έβγαλε τη φανέλα του και ξύρισε το στήθος του. Έπειτα είπε στον καλλιτέχνη να του ζωγραφίσει τη σημαία της Αγγλίας πάνω στην καρδιά του.

Ο Γουόρντ, 51, διακοσμητής, παραδέχεται ότι ήταν ελαφρώς μεθυσμένος εκείνη την ώρα, Αλλά δεν μετανιώνει καθόλου την απόφαση του.

“Κανείς δεν το περίμενε,” είπε ενώ έπινε την μπύρα του σε μια παμπ στο Νοτιοδυτικό Λονδίνο. “Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους επιτυχίες.”

Πίσω από τα λόγια του βρισκόταν το γεγονός ότι η Αγγλία έχει να κερδίσει Παγκόσμιο από το 1966 και η πρόσφατη της ιστορία σε διεθνείς διοργανώσεις είναι μια ιστορία συνεχόμενων αποτυχιών. Ξαφνικά, όμως, μια νεανική, δυναμική ομάδα κάτω από την ηγεσία ενός προπονητή που έγινε εθνικός ήρωας, βρίσκεται δύο αγώνες μακριά από το τρόπαιο. Την ίδια στιγμή που η χώρα περνάει από ένα πολιτικό διχασμό και τα τελευταία χρόνια δεν είχε πολλούς λόγους για να πανηγυρίσει.

Ολόκληρη η Βρετανία φαίνεται να έχει τρελαθεί. Τόσο οι οπαδοί όσο και οι πολιτικοί της. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι μπήκε ξανά σε περίοδο αστάθειας αφού αρκετοί υπουργοί παραιτήθηκαν και οι διαδικασίες για το Brexit μοιάζουν πιο αβέβαιες από ποτέ. Όμως, οι Άγγλοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν ένα διάλειμμα από τα προβλήματα τους και θέλουν να επιστρατεύουν κάτι που τους έλειψε πολύ: την ενότητα και την ελπίδα.

“Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σαν αντιπερισπασμός από όλα αυτά,” είπε ο Μάικλ Γκίμπονς, συγγραφέας του “When Football Came Home: England, the English and Euro 96”. Με το “όλα αυτά” ο Γκίμπονς εννοεί το ότι πέρσι η χώρα βίωσε την τραγωδία στο Γκρένφελ, την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ αλλά και το Brexit και τις επιπτώσεις του.

“Ο διχασμός που έφερε το δημοψήφισμα για το Brexit και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία είναι ολοφάνερες,” είπε. “Η πορεία της εθνικής ήταν σαν μια ένεση σεροτονίνης για εμάς.”