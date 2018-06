Πρώτο γκολ Ρονάλντο και Ντιέγκο Κόστα; Δείτε τις αποδόσεις της BET ON ALFA

Αγώνες για τον 1ο και τον 2ο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Χρονικά πρώτο θα γίνει στις 15:00 το ματς ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Μαρόκο για τον δεύτερο όμιλο, θα ακολουθήσει στις 18:00 η αναμέτρηση Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία με την οποία ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του Α’ ομίλου, ενώ στις 21:00 για τον Β’ όμιλο θα γίνει η αναμέτρηση Ιράν-Ισπανία.

Πιο αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

15:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο πάει για την πρώτη της νίκη μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα της πρεμιέρας με την Ισπανία όπου έλαμψε το άστρο του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πορτογάλοι με απόδοση 1.60 είναι φαβορί για τη νίκη κόντρα στο Μαρόκο που έχει απόδοση 5.80 για να πάρει τη νίκη, ενώ στο 3.60 προσφέρεται το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 2.90 Over 1.5 Goals: 1.38

Under 2.5 Goals: 1.65 Over 2.5 Goals: 2.15

Under 3.5 Goals: 1.25 Over 3.5 Goals: 3.90

Under 4.5 Goals: 1.08 Over 4.5 Goals: 8.00

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.15.

Με απόδοση 3.45 ο Κριστιάνο Ρονάλντο προβάλλει σαν το φαβορί για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα.

21:00 ΙΡΑΝ-ΙΣΠΑΝΙΑ

Αν και εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα οι Ισπανοί με το ποδόσφαιρο που απέδωσαν δεν κέρδισαν καθώς έμειναν στο ισόπαλο 3-3 με την Πορτογαλία στο ντέρμπι του ομίλου και είναι ακλόνητο φαβορί για τη νίκη στο σημερινό ματς με απόδοση 1.20. Πολύ μεγάλη απόδοση και συγκεκριμένα 16.00 είναι η απόδοση για νίκη του Ιράν, ενώ στο 5.90 προσφέρεται η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τις αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν είναι οι εξής:

Under 1.5 Goals: 3.65 Over 1.5 Goals: 1.26

Under 2.5 Goals: 1.95 Over 2.5 Goals: 1.80

Under 3.5 Goals: 1.37 Over 3.5 Goals: 3.00

Under 4.5 Goals: 1.14 Over 4.5 Goals: 5.60

Στο 2.80 προσφέρεται η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Ο Ντιέγκο Κόστα με απόδοση 3.85 προβάλλει σαν το φαβορί για να σκοράρει το πρώτο ματς της αποψινής αναμέτρησης.

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Πολύ μεγάλο φαβορί για τη νίκη η Ουρουγουάη κόντρα στη Σαουδική Αραβία με απόδοση μόλις στο 1.16. Η νίκη της Σαουδικής Αραβίας έχει πολύ μεγάλη απόδοση και συγκεκριμένα 17.00, ενώ στο 6.80 προσφέρεται η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι αποδόσεις για τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν έχουν ως εξής:

Under 1.5 Goals: 4.50 Over 1.5 Goals: 1.19

Under 2.5 Goals: 2.25 Over 2.5 Goals: 1.60

Under 3.5 Goals: 1.50 Over 3.5 Goals: 2.50

Under 4.5 Goals: 1.20 Over 4.5 Goals: 4.40

Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.60.

Έντι Καβάνι και Λουίς Σουάρες με απόδοση 3.10 προβάλλουν σαν τα φαβορί για να πετύχουν το πρώτο γκολ του αγώνα.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

