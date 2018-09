Πόση αλητεία χωράει σε ένα γκολ του Μίτροβιτς; (vid)

Αδιανόητο αυτό που έκανε ο Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς στην ισόπαλη (2-2) αναμέτρηση της Σερβίας με τους Ρουμάνους!

Ο φορ της Φούλαμ που βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, συνέχισε το κρεσέντο σκοραρίσματος, μεταφέροντάς το από το συλλογικό επίπεδο σε αυτό των εθνικών ομάδων. Το βράδυ της Δευτέρας, απέναντι στη Ρουμανία, πέτυχε και τα δύο γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, όμως, δεν κατάφερε να γευτεί τη νίκη.

Το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, πάντως, έχει… τεράστια δόση αλητείας! Στα όρια της περιοχής, μαζεύει αρχικά τη μπάλα με το δεξί, την κάνει να ανασηκωθεί από το έδαφος και με δεξί βολέ «εκτελεί»!

What a goal from Mitrović for Serbia’s second!! Unfortunately it wasn’t enough to win the game, which finishes 2-2 at Partizan Stadion #MitrosOnFire pic.twitter.com/56ZZb23Tak

— FK Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizan_EN) September 10, 2018