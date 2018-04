Με ένα εντυπωσιακό πανό, το οποίο έλεγε ότι «εμείς δεν πέσαμε ποτέ στην Serie B», οι οπαδοί της Ίντερ υποδέχθηκαν αυτούς της Γιουβέντους, λίγο από την σέντρα του μεγάλου ντέρμπι που ενδεχομένως να κρίνει τον τίτλο στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Inter’s tifo: “We’ve never been in Serie B” #InterJuve pic.twitter.com/ur7ZOqX7v9

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) April 28, 2018